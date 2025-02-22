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05:28, 22 февраля 2025Экономика

Россиянам объяснили разницу в размере мартовской и февральской пенсий

Ляшок: в марте россияне получат меньшую пенсию, чем в феврале, из-за перерасчета
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

В марте россияне получат меньшую пенсию, чем в феврале. Причины разницы в размере выплат объяснил старший научный сотрудник Центра исследований конкуренции и экономического регулирования Президентской академии Виктор Ляшок в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что это произойдет из-за перерасчета. В феврале пенсионеры вместе с обычными ежемесячными выплатами получили доплату за инфляцию. В этом году страховые пенсии подняли на запланированные 7,3 процента, однако в конце января власти решили увеличить индексацию до 9,5 процента из-за того, что инфляция оказалась выше.

«Таким образом, к февральским выплатам добавили компенсацию за недополученную часть пенсии в январе», — пояснил Ляшок. Так, многие пенсионеры получили доплату за два месяца сразу, а в марте им уже выплатят обычный размер пенсии, без надбавок.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии.

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