Россиянам назвали способ получить сразу три пенсии

Депутат Никитин заявил о праве россиян получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Никитин назвал способ получить три пенсии и рассказал, что выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении.

«Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что размер льготы и список документов для ее получения определяются законодательством каждого государства ЕАЭС.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.