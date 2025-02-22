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02:53, 22 февраля 2025Экономика

Россиянам назвали способ получить сразу три пенсии

Депутат Никитин заявил о праве россиян получать пенсию сразу от трех стран ЕАЭС
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рассказал, как россияне могут получить сразу три пенсии. Его слова приводит РИА Новости.

Никитин назвал способ получить три пенсии и рассказал, что выплата доступна от стран ЕАЭС по соглашению о пенсионном обеспечении.

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«Так, если гражданин Российской Федерации официально проработал несколько лет в Белоруссии, потом в России и Казахстане, он вправе получать пенсию сразу от трех государств. В зависимости от периода, когда этот стаж был приобретен, процедуры учета отличаются», — заявил он.

Депутат подчеркнул, что размер льготы и список документов для ее получения определяются законодательством каждого государства ЕАЭС.

Ранее россиянам рассказали о возможности получить сотни тысяч рублей из накопительной пенсии. В беседе с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб напомнила, что накопительную часть пенсии в России могут получить женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет.

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