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01:11, 22 февраля 2025Россия

Российские военные водрузили триколор в селе Улаклы в ДНР

Бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: РИА Новости

Российские военные водрузили триколор в селе Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что флаги у разрушенных домов в населенном пункте установили бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск. Минобороны РФ пока не отчиталось о взятии под контроль этой дислокации.

О входе российских войск в Улаклы также сообщил военкор Александр Коц. Он процитировал украинские паблики, в которых ВСУ подтверждают заход подразделений в село и контроль воздуха.

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