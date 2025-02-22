Российские военные водрузили триколор в селе Улаклы в ДНР

Бойцы ВС РФ водрузили российский флаг в селе Улаклы в ДНР

Российские военные водрузили триколор в селе Улаклы в Донецкой народной республике (ДНР), об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что флаги у разрушенных домов в населенном пункте установили бойцы 68-го армейского корпуса Южной группировки войск. Минобороны РФ пока не отчиталось о взятии под контроль этой дислокации.

О входе российских войск в Улаклы также сообщил военкор Александр Коц. Он процитировал украинские паблики, в которых ВСУ подтверждают заход подразделений в село и контроль воздуха.