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09:39, 22 февраля 2025Россия

Российский военный сорвал нападение разведгруппы ВСУ и одним из первых вступил в бой

МО РФ: Младший сержант Ооржак сорвал нападение ДРГ ВСУ и вступил в бой
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Младший сержант Чыргал Ооржак обнаружил диверсионно-разведывательную группу (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и одним из первых вступил в бой с противником. Об этом сообщает Министерство обороны России в Telegram.

Находясь под постоянным огнем и атаками квадрокоптеров, военнослужащий вел прицельный огонь из стрелкового оружия, одновременно передавая минометному расчету координаты перемещения разведгруппы ВСУ. Понеся потери, украинские военные отступили.

В Минобороны уточнили, что действия младшего сержанта помогли не допустить диверсий на подконтрольных российским войскам объектах.

Ранее сообщалось, что российский военный из бригады «Бешенные псы» в одиночку зачистил опорный пункт Вооруженных сил Украины в селе Шевченко под Покровском. Боец подобрался к зданию, в котором трое солдат ВСУ забаррикадировались и держали оборону. Российский военный сначала атаковал их позицию из реактивного пехотного огнемета «Шмель» а потом подошел вплотную и бросил в окно гранату.

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