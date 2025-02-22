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08:31, 22 февраля 2025Культура

Швыдкой оценил возможность амнистии для уехавших из России артистов

Швыдкой: В России не будут рады артистам с активной антироссийской позицией
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Михаил Швыдкой

Михаил Швыдкой. Фото: Reuters

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой прокомментировал возможность амнистии для уехавших из страны артистов. Его слова приводит РИА Новости.

Швыдкой исключил возможность коллективной амнистии для уехавших из России артистов, поскольку они вели себя по-разному и выступали в СМИ по-своему.

«Мне кажется, что тем людям, которые занимали активную антироссийскую позицию, не будут рады в нашей стране», — сказал он.

Швыдкой добавил, что в каждом случае следует принимать свое решение.

Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался об уехавших из России артистах. Он призвал направить их доходы на специальную военную операцию (СВО) на Украине.

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