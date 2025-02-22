Спикера парламента Гагаузии не пустили на лечение в Турцию

Спикера Народного собрания Гагаузии Константинова задержали в аэропорту Кишинева

Спикер Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов пожаловался, что не смог вылететь на лечение в Турцию. Об этом он рассказал в субботу на брифинге, сообщает РИА Новости.

Политика задержали на пограничном контроле в аэропорту Кишинева, но причин задержания объяснить не смогли. Самолет улетел без него, и только спустя полчаса Константинову вернули паспорт.

Спикер Народного собрания пытался предоставить пограничникам документы из клиники, включая приглашение на лечение с проставленной печатью. Однако это ни на что не повлияло, добавил он.

Ранее на дополнительные проверки в аэропорту Молдавии пожаловалась глава Гагаузии Евгения Гуцул. Задержки при прохождении погранконтроля в международном аэропорту Кишинева составляют два-три часа, а то и более, подчеркнула она. Аналогичные проверки устраиваются и в отношении депутатов Народного собрания и членов Исполкома Гагаузии, посетовала Гуцул.

По словам главы Гагаузии, с такими трудностями она столкнулась после поездки в Россию. На неоднократные обыски тогда же указал и посещавший Москву Константинов. В Молдавии от него требовали содействия в отстранении Гуцул от власти, добавил спикер Народного собрания.