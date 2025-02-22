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17:41, 22 февраля 2025Мир

США захотели заблокировать украинскую резолюцию против России в ООН

Bloomberg: США хотят заблокировать осуждающую РФ за события на Украине резолюцию
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Brendan McDermid / Reuters

США предпринимают попытки заблокировать в ООН украинскую резолюцию, осуждающую Россию за военные действия на Украине. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет Bloomberg.

Ранее в пятницу, 21 февраля, Вашингтон обратился к членам ООН с просьбой поддержать альтернативную резолюцию. В ней используются более мягкие формулировки по поводу российского-украинского конфликта и отсутствует призыв к России о выводе войск с территории Украины в одностороннем порядке. Также подчеркивается, что США скорбят о жертвах, которые понесли обе стороны конфликта.

По данным газеты The Washington Post, Штаты также обратились к Киеву с требованием отозвать проект ежегодной резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, в которой Москву осуждают за действия на Украине. Украинская сторона ответила на это отказом, а Киев был «ошеломлен» призывом Трампа, подчеркивается в статье.

Голосование ООН по резолюциям и поправкам, связанным с Украиной, должно состояться на следующей неделе. По словам госсекретаря США Марко Рубио, разработанный Штатами проект резолюции будет направлен на рассмотрение ГА ООН в понедельник, 24 февраля. Поддержание этого документа всеми членами организации проложит путь к миру, утверждает он.

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