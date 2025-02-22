Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:59, 22 февраля 2025Мир

США представят резолюцию по Украине 24 февраля

Рубио: США 24 февраля представят на рассмотрение ГА ООН резолюцию по Украине
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

США 24 февраля представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН, чтобы наметить путь к миру», — рассказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России. По его словам, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США в резолюции ООН не обвинили Россию в начале конфликта на Украине. О чем говорится в нейтральном документе с поправкой Москвы?

      Подполье сообщило о взрывах на военных объектах в Киеве

      Медведев раскрыл Киеву два варианта развития событий

      В Турции заявили о предстоящих визитах в страну Лаврова и Матвиенко

      Ивлеева продала подмосковный особняк со скидкой

      В FIS назвали ответственного за допуск российских лыжников к турнирам

      Минобороны и СК задокументировали поставки оружия Украине Западом

      В Госдуме рассказали о законопроектах по поддержке бойцов СВО

      В Ростове-на-Дону произошел мощный пожар

      США представят резолюцию по Украине 24 февраля

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше