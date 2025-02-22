США представят резолюцию по Украине 24 февраля

Рубио: США 24 февраля представят на рассмотрение ГА ООН резолюцию по Украине

США 24 февраля представят на рассмотрение Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН проект резолюции по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио на своей странице в социальной сети X.

«США предложат Организации Объединенных Наций историческую резолюцию, которую должны поддержать все члены ООН, чтобы наметить путь к миру», — рассказал Рубио.

Госсекретарь подчеркнул, что президент США Дональд Трамп намерен положить конец конфликту на Украине.

Ранее Дональд Трамп заявил, что в возникновении конфликта на Украине нет вины России. По его словам, к этому причастны бывший президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский. Американский лидер добавил, что на Украину «напал кто-то, кто намного больше и намного сильнее, что плохо», однако Россию можно было легко отговорить от проведения специальной военной операции.