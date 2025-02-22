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02:28, 22 февраля 2025Мир

Глава МИД Украины созвонился с Рубио в преддверии годовщины спецоперации

Глава МИД Украины Сибига созвонился с госсекретарем США Рубио
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Андрей Сибига

Андрей Сибига. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Украины Андрей Сибига созвонился с госсекретарем США Марком Рубио, говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

В публикации говорится, что звонок был проведен, чтобы «продолжить ориентированный на результат украинско-американский диалог». Дипломаты обсудили урегулирование украинского конфликта в преддверии годовщины начала спецоперации.

До этого WSJ написала, что сделка по редкоземельным минералам между Соединенными Штатами Америки и Украиной может быть подписана уже в субботу. При этом соглашение «еще не приведено в окончательную форму».

До этого госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский соврал по поводу своего отказа от предложенной американской стороной сделки по редкоземельным минералам.

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