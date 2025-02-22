Названа возможная дата подписания сделки по минералам между США и Украиной

WSJ: Сделка по минералам между США и Украиной может быть подписана в субботу

Сделка по редкоземельным минералам между Соединенными Штатами Америки и Украиной может быть подписана уже в субботу. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

При этом отмечается, что соглашение «еще не приведено в окончательную форму».

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил Украине в случае отказа от сделки с Вашингтоном. Он заявил, что Киев либо подпишет соглашение о минералах, либо у него будут проблемы. При этом американский лидер сообщил, что руководству Украины нравится идея сделки с США.