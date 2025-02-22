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18:35, 22 февраля 2025Россия

Стало известно об активности истребителей F-16 около Курской области

Появилась информация об активности истребителей F-16 ВСУ около Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

За последнюю неделю наблюдается активность истребителей F-16 Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Архангел Спецназа».

«Если сначала они взлетали с аэродрома Васильков и долетали до границы с Сумской областью, то сейчас они приближаются ближе к российской границе. И, как правило, его сопровождают два истребителя МиГ-29», — говорится в сообщении.

Около двух дней назад один F-16 и два МиГ-29 были замечены неподалеку от российского региона. Один из МиГов сбросил две авиационные бомбы в направлении Свердликово, утверждают авторы публикации.

Ранее начальник бельгийского Генштаба генерал от авиации Фредерик Вансина в интервью изданию Soir заявил, что Бельгия отложила поставку Украине истребителей F-16 минимум на год из-за задержки поставок Брюсселю американских самолетов F-35.

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