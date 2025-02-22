Рогов: Российские войска усилили позиции в Пятихатках Запорожской области

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил об усилении позиций российских войск в Пятихатках Запорожской области. Его комментарий приводит ТАСС.

В беседе с журналистами агентства Рогов рассказал, что российские военные продвинулись вперед и улучшили позиции по переднему краю Пятихатки. При этом он уточнил, что бои ведутся в западной части населенного пункта.

Ранее стало известно, что часть солдатов Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые были размещены в Пятихатках, подверглись уничтожению или обратились в бегство из населенного пункта. Оставшиеся бойцы все еще оказывают сопротивление. В настоящий момент в селе идут ожесточенные бои.