Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 22 февраля 2025Мир

Трамп отправил в отставку главу Генштаба США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку главу Генштаба Чарльза Брауна
Мария Винар
Браун Чарльз

Браун Чарльз . Фото: Alex Wong / Getty Images

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США генерала Чарльза Брауна. Об этом он сообщил на своей странице в Truth Social.

Трамп поблагодарил Брауна за его более чем 40-летнюю службу в США. «Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, и я желаю ему и его семье великого будущего», — отметил политик.

В то же время Трамп заявил, что должность главы Генштаба США займет генерал Дэн Кейн. По его словам, он является опытным пилотом и экспертом в области национальной безопасности. Кроме того, Кейн успешный предприниматель и «боец» со значительным опытом работы в сфере межведомственных и специальных операций.

Ранее сообщалось, что шеф Пентагона Пит Хегсет рассматривал возможность увольнения высокопоставленных генералов и адмиралов, часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Объявлен новый тренер сборной России по художественной гимнастике

      В МИД России назвали два направления в диалоге с США

      В Турции назвали поражение Украины уроком для всех

      Трамп отправил в отставку главу Генштаба США

      Американская писательница решила заставить Илона Маска признаться в отцовстве над ребенком

      Медведев согласился со словами Маска о хищениях Киевом денег

      В Белгороде автомобиль «разорвало» от столкновения с бетонным укрытием

      В России оценили перспективы для решивших вернуться в Россию западных компаний

      Медведев назвал Зеленского киевским вором

      Покидающий Россию Ситибанк простит долги части заемщиков

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше