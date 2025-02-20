Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:54, 20 февраля 2025Мир

Раскрыта возможная судьба несогласных с Трампом генералов

NBC News: Шеф Пентагона Хегсет может уволить несогласных с Трампом генералов
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / File Photo / Reuters

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения высокопоставленных генералов и адмиралов, часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа. Возможную судьбу несогласных с политикой нового американского лидера раскрыл телеканал NBC News.

В публикации отмечается, что одним из возможных кандидатов на увольнение может стать председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун, так как глава Белого дома и окружение призывали к его немедленному увольнению. Большая часть из попавших в списки тесно связаны с экс-главой Пентагона Ллойдом Остином, указывает NBC News.

Также утверждается, что на место уволенных офицеров будут назначены те, чьи взгляды больше соответствуют линии действующей администрации.

Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Депутат рассказал о наказании за спасение девушки от мигрантов с ножами

      В США рассказали о вреде Зеленского самому себе

      Маск пообещал проверить пропажу выделенных Украине миллиардов долларов

      В США оценили влияние критики Трампа в адрес Зеленского на переговоры по Украине

      Синди Кроуфорд опубликовала архивные фото в купальниках

      Раскрыта возможная судьба несогласных с Трампом генералов

      «Реал» победил «Манчестер Сити» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

      Мигрант назвал террористов из «Крокуса» красавчиками и попал в тюрьму

      Российский военный угнал БМП на глазах у солдат ВСУ

      В Киеве раздались новые взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше