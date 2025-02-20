Раскрыта возможная судьба несогласных с Трампом генералов

NBC News: Шеф Пентагона Хегсет может уволить несогласных с Трампом генералов

Шеф Пентагона Пит Хегсет рассматривает возможность увольнения высокопоставленных генералов и адмиралов, часть которых выступала за инициативы в области разнообразия и инклюзивности, либо высказывали мнения, противоречащие позиции администрации президента США Дональда Трампа. Возможную судьбу несогласных с политикой нового американского лидера раскрыл телеканал NBC News.

В публикации отмечается, что одним из возможных кандидатов на увольнение может стать председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Чарльз Браун, так как глава Белого дома и окружение призывали к его немедленному увольнению. Большая часть из попавших в списки тесно связаны с экс-главой Пентагона Ллойдом Остином, указывает NBC News.

Также утверждается, что на место уволенных офицеров будут назначены те, чьи взгляды больше соответствуют линии действующей администрации.

Ранее стало известно, что министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов.