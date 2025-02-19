Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:36, 19 февраля 2025Мир

Пентагону приказали сократить военный бюджет

Washington Post: Министр обороны Хегсет приказал сократить военный бюджет США
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на раздобытую журналистами служебную записку.

Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов. «Сокращение средств позволит сохранить необходимые боевые силы, но остановит ненужные расходы на оборону и позволит отказаться от чрезмерной бюрократии», — говорится в документе.

Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что США призвали ЕС за время переговоров с Россией собрать дополнительные средства на военную помощь Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский генерал рассказал о директивах в начале СВО

      Путин обнял Ксению Собчак

      Пентагону приказали сократить военный бюджет

      Над российским регионом сбили четыре дрона ВСУ меньше чем за час

      В Киеве раздались взрывы

      Ватикан начал репетировать похороны папы Римского

      В Одессе начался мощный пожар

      Названа единственная причина существования Украины

      Премьер Словакии обвинил ЕС в лицемерии из-за Украины

      В Москве загорелся Институт вычислительной техники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше