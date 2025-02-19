Пентагону приказали сократить военный бюджет

Министр обороны США Пит Хегсет приказал Пентагону разработать планы сокращения оборонного бюджета. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на раздобытую журналистами служебную записку.
Военному ведомству поручено в течение следующих пяти лет снизить расходы на восемь процентов. «Сокращение средств позволит сохранить необходимые боевые силы, но остановит ненужные расходы на оборону и позволит отказаться от чрезмерной бюрократии», — говорится в документе.
Бюджет Пентагона на 2025 год составляет около 850 миллиардов долларов.
Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленные источники написала, что США призвали ЕС за время переговоров с Россией собрать дополнительные средства на военную помощь Украине.