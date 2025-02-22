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13:29, 22 февраля 2025Россия

Пожар в российском регионе унес жизни троих детей

МЧС: Троих детей не удалось спасти при пожаре в частном доме в Шадринске
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Telegram-канал МЧС Курганской области

В частном доме в Шадринске Курганской области произошел пожар, троих детей не удалось спасти. Об этом в Telegram-канале сообщило Главное управления МЧС России по Курганской области.

Уточняется, что речь идет о трех мальчиках: четырехлетних близнецах и трехлетнем ребенке. Их семилетняя сестра успела вынести из пожара четырехмесячного брата, но остальных не смогла спасти.

Как указали в ведомстве, отец в момент возгорания находился на работе, а мать вышла в магазин. Пожарных вызвали соседи, заметившие дым. «Пожар на 100 квадратах ликвидируют 37 огнеборцев и 15 единиц техники МЧС России», — добавили в МЧС.

Ранее сообщалось о мощном пожаре на складе макулатуры в Ростове-на-Дону. Изначально площадь возгорания составляла 1,5 тысячи квадратных метров, но позднее увеличилась до 1,8 тысячи «квадратов».

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