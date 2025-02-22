В Ростове-на-Дону произошел мощный пожар

Площадь пожара на складе в Ростове-на-Дону выросла до 1,8 тысячи кв. метров

В Ростове-на-Дону в субботу загорелся склад с макулатурой на улице Доватора. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Изначально площадь пожара составляла 1,5 тысячи квадратных метров, а впоследствии, по данным РИА Новости, увеличилась до 1,8 тысячи «квадратов». Во время тушения частично обрушилась кровля. Черные столбы дыма видны с разных концов города: на снятых кадрах видно, как они распространяются над домами.

На месте работает 13 единиц техники и 45 представителей МЧС. Пострадавшие, по предварительным данным, отсутствуют. Данных о причинах возгорания пока нет.

Ранее в сети появились данные о крупном пожаре под Обнинском, на заводе по производству пластика в Калужской области. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot. Возгорание произошло в ночь на пятницу, 21 февраля. Пожарным тогда удалось остановить перекидывание пламени на производственные площади и склад с готовой продукцией.