Уехавший в Европу комик обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый (признан в России иноагентом) обжаловал отказ снять с него статус иноагента во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Данные об этом появились в картотеке суда.

На сайте суда отмечается, что административным истцом является Белый Р. В. «Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — сообщается в публикации.

Заседание суда назначено на 27 февраля.

Ранее Белый заявил, что со статусом иноагента связано много ограничений. «Первое — то, что появляются в целом просто ограничения в твоей жизни, даже пускай гипотетические», — привел он пример.