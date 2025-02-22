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04:57, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

Уехавший в Европу комик обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Стендап-комик Руслан Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Руслан Белый / YouTube (внесен Минюстом в реестр иноагентов)

Стендап-комик Руслан Белый (признан в России иноагентом) обжаловал отказ снять с него статус иноагента во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Данные об этом появились в картотеке суда.

На сайте суда отмечается, что административным истцом является Белый Р. В. «Передано для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции», — сообщается в публикации.

Заседание суда назначено на 27 февраля.

Ранее Белый заявил, что со статусом иноагента связано много ограничений. «Первое — то, что появляются в целом просто ограничения в твоей жизни, даже пускай гипотетические», — привел он пример.

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