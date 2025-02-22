Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:36, 22 февраля 2025Бывший СССР

Украине предрекли побег населения после окончания СВО

Telegraf: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Wolfgang Maria Weber / IMAGO / Global Look Press

После окончания спецоперации (СВО) жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

Утверждается, что Украину ожидают две волны эмиграции. Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий — ожидается, что в страну вернутся 2 миллиона человек, однако примерно такое же количество мужчин уедет за пределы Украины.

Вторая волна миграции наступит в том случае, если Украина вступит в Европейский союз (ЕС). Отмечается, что страну покинут еще от одного до двух миллионов человек в зависимости от того, насколько низкие будут зарплаты на Украине по сравнению с соседними странами ЕС.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предрек раздел Украины в случае примирения России и США. «Украина, как анти-Россия, станет не нужна никому, ее разделят», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Премьер Польши обратился к Европе с тремя предложениями

      Путин рассказал о боеготовности армии и флота

      17-летняя российская теннисистка рассказала о желании выпить шампанского после победы

      Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

      Трамп потребовал от Украины «что угодно» за помощь США

      В Тихом океане заметили загадочную треугольную «дыру». Как выяснилось, что она связана с Россией?

      Монахи-католики годами насиловали детей на идиллическом британском острове. Как они смогли избежать наказания?

      На Украине сообщили об ударе по критической инфраструктуре в Кривом Роге

      В Киеве раздались взрывы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше