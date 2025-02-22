Украине предрекли побег населения после окончания СВО

Telegraf: После завершения СВО Украину ожидают две волны эмиграции

После окончания спецоперации (СВО) жители Украины начнут покидать страну. Об этом сообщает украинское издание Telegraf.

Утверждается, что Украину ожидают две волны эмиграции. Первая волна начнется сразу после завершения боевых действий — ожидается, что в страну вернутся 2 миллиона человек, однако примерно такое же количество мужчин уедет за пределы Украины.

Вторая волна миграции наступит в том случае, если Украина вступит в Европейский союз (ЕС). Отмечается, что страну покинут еще от одного до двух миллионов человек в зависимости от того, насколько низкие будут зарплаты на Украине по сравнению с соседними странами ЕС.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук предрек раздел Украины в случае примирения России и США. «Украина, как анти-Россия, станет не нужна никому, ее разделят», — сказал он.