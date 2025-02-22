Advance: Франция и Британия готовят Трампу сценарий третьей мировой войны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон готовят американскому лидеру Дональду Трампу сценарий третьей мировой войны. Об этом сообщает хорватское издание Advance.

«Трамп не столь наивен. Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — указано в материале.

Утверждается, что в Вашингтоне Макрон и Стармер будут «донимать» Трампа предложением об отправке 30 тысяч миротворцев на Украину «ради сохранения мира». Автор статьи считает, что план Европы по Украине содержит в себе много противоречий, а европейские политики высказывают «отнюдь не мирные идеи», так как им не нужно прекращение конфликта.

Ранее сообщалось, что Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине, чем серьезно подставил Киев и Европу. Отмечается, что теперь европейским странам придется полностью пересмотреть свои отношения с другими государствами, в том числе с Россией