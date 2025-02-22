Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
22:52, 22 февраля 2025Интернет и СМИ

В США рассказали о «подставе» Украины Трампом

The National Interest: Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yuri Gripas / CNP / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент США Дональд Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине, чем серьезно подставил Киев и Европу. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины», — указано в материале.

Отмечается, что теперь европейским странам придется полностью пересмотреть свои отношения с другими государствами, в том числе с Россией. Автор статьи подчеркивает, что Европе следует признать невозможность установления прочного мира на континенте без участия Москвы.

Ранее Европе предрекли трудный выбор из-за США. Утверждается, что Евросоюзу придется либо увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, либо признать политическую несостоятельность.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Хакеры совершили крупнейшую кражу в истории криптовалют. За помощь в их поимке объявили награду в размере 140 миллионов долларов

      Трамп захотел обсудить с Путиным и Си Цзиньпином сокращение военных бюджетов

      Украина подготовила предложение по обмену пленными с Россией

      В США рассказали о «подставе» Украины Трампом

      Стало известно о поиске ЕС способа изъять часть замороженных активов России

      Капитан клуба КХЛ назвал необходимую сумму для жизни в Омске

      В США отвергли взятие под контроль физических активов Украины

      Маск опроверг планы отключить Starlink на Украине

      В Раде предрекли суд над Зеленским в США

      На Украине назвали готовую принять Зеленского после побега страну

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше