The National Interest: Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп полностью разрушил механизм западной помощи Украине, чем серьезно подставил Киев и Европу. Об этом сообщает издание The National Interest.

«Слабость Европы выставлена на всеобщее обозрение. Америка официально отказалась от исключительно дорогостоящей и провальной попытки натовской экспансии на территории Украины», — указано в материале.

Отмечается, что теперь европейским странам придется полностью пересмотреть свои отношения с другими государствами, в том числе с Россией. Автор статьи подчеркивает, что Европе следует признать невозможность установления прочного мира на континенте без участия Москвы.

Ранее Европе предрекли трудный выбор из-за США. Утверждается, что Евросоюзу придется либо увеличивать финансирование обороны в ущерб социальным расходам, либо признать политическую несостоятельность.