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19:38, 22 февраля 2025Экономика

В России отметили снижение цен вопреки инфляции

РБК: Росстат отметил снижение цен на ряд товаров вопреки инфляции
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Часть товаров в России подешевели вопреки инфляции, наблюдающейся в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что самое большое снижение цен (12,5 процента) произошло у таблеток «Синупрет». Препарат «Арбидол» упал в цене на 10,1 процента. Помимо того, стоимость куриных яиц за десяток также подешевела на 11,2 процента.

Также снизились цены на планшеты, некоторые смартфоны и смарт-часы, отмечает издание.

Ранее аналитики сервиса «Яндекс Аренда» назвали районы Москвы, где ценник на съемное жилье подешевел сильнее всего. Отмечается, что в Старой Москве средняя стоимость долгосрочной аренды находится на уровне чуть более 92 тысяч рублей (-1,3 процента за месяц), в Новой Москве — 54 тысячи рублей (-5,1 процента).

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