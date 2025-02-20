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08:56, 21 февраля 2025ЭкономикаЭксклюзив

Названы районы Москвы с подешевевшей арендой квартир

В феврале в Москве больше всего подешевела аренда в районе Чертаново Северное
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Средняя ставка съемного жилья в феврале 2025 года в Москве составила чуть более 84 тысяч рублей, что на 3,8 процента меньше, чем в январе, выяснили аналитики сервиса «Яндекс Аренда». Они также назвали районы столицы, где ценник подешевел сильнее всего. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

В Старой Москве средняя стоимость долгосрочной аренды находится на уровне чуть более 92 тысяч рублей (-1,3 процента за месяц), в Новой Москве — 54 тысячи рублей (-5,1 процента).

Наиболее серьезное снижение ставки в феврале было зафиксировано в Чертаново Северном (ЮАО) — там цена снизилась за месяц на 12,5 процента, до 65 400 рублей. На втором месте Кокошкино (Новая Москва) — аренда подешевела на 12,2 процента, до 47 тысяч рублей. Существенное снижение цены также наблюдается в Бабушкинском районе (СВАО) — на 10,8 процента, до 65 100 рублей, в Рязановском (Новая Москва) — на 10,8 процента, до 46 900 рублей.

По данным аналитиков, в Чертаново Северном, Бабушкинском районе и в Рязановском сокращение стоимости сопровождается увеличением предложения недорогих квартир, а в Кокошкино — наоборот, снижением числа наиболее дорогих вариантов съемного жилья.

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Кроме того, стоимость съемных квартир сократилась в Академическом районе (ЮЗАО) — на 10,6 процента, до 79 900 рублей, Чертаново Центральном (ЮАО) — на 10,3 процента, до 62 400 рублей, Бескудниковском районе (САО) — на 10 процентов, до 65 500 рублей, Северном Тушино (СЗАО) — на 9,8 процента, до 62 400 рублей, в Бирюлево Восточном (ЮАО) — на 9,6 процента, до 60 500 рублей и Бирюлево Западном (ЮАО) — на 8,5 процента, до 53 900 рублей. В каждом из этих районов отмечается значительный рост предложения, в том числе наиболее бюджетных лотов, отметили эксперты.

Ранее стало известно, что аренда самой дешевой квартиры в Москве обойдется в 34 тысячи рублей в месяц. Речь идет о студии площадью 11 квадратных метров, которая располагается в семи-девяти минутах от станций метро «Рязанский проспект» и «Окская».

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