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12:25, 22 февраля 2025Экономика

В России оценили перспективы для решивших вернуться в Россию западных компаний

Решетников: Требования для решивших вернуться в РФ западных компаний будут иными
Мария Винар

Фото: Vlad Karkov / Globallookpress.com

Министр экономического развития РФ Максим Решетников оценил перспективы западных компаний, которые захотели вернуться в Россию. Об этом сообщает ТАСС.

Решетников заявил, что требования для иностранных компаний по локализации, инвестициям и технологиям будут совсем иными. «Российский бизнес серьезно проинвестировал в то, чтобы занять ниши, которые освободились после ухода из страны иностранных компаний. Нам очень важно, чтобы эти инвестиции окупились», — объяснил он.

Кроме того, собеседник агентства уточнил, что необходимо учитывать интересы потребителя, а также сохранять на рынке разнообразие с целью обеспечивать конкуренцию и сдерживать цены на товары. «В этом плане российский рынок был и остается открытым. Все решения будут приниматься индивидуально, с учетом баланса этих двух факторов», — заключил Решетников.

Ранее сообщалось, что столичный мэр Сергей Собянин не увидел хороших перспектив для Renault в Москве в случае, если концерн захочет вернуться на отечественный рынок.

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