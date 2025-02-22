Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:48, 22 февраля 2025Россия

В РПЦ поставили точку в споре вокруг одной религиозной традиции россиян

Представитель РПЦ Кипшидзе: Фото на надгробьях религиозных россиян не запрещены
Сергей Лютых
Сергей Лютых (Специальный корреспондент отдела «Россия»)
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Размещение фотографий на надгробьях религиозных россиян, о чем ведутся дискуссии, не запрещено. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поставил точку в этом споре. Вместе с тем, рассказал он в интервью «Ленте.ру», фотографии на являются главным, о чем должны думать православные люди.

«Практика размещения на надгробьях фотографий является сравнительно новой с точки зрения церковной истории. Изображения покойных помогают их родным хранить о них визуальную память, что, конечно, важно. Вместе с тем, на надгробьях клириков фотографий, как правило, не устанавливают», — пояснил представитель РПЦ.

Он пояснил, что первичной у верующих должна быть не визуальная, а молитвенная память об усопших. Кипшидзе отметил, что для этого можно регулярно молиться как и дома, так и поминать родных в церкви.

«Церковь устанавливает для этого особые дни, например в эту субботу Вселенская родительская суббота, день молитвы об усопших. Не будем забывать, что у Бога все живы», — заключил он.

Вопрос об уместности размещения снимков усопших на надгробьях поднимался неоднократно. Так, на портале «Азбука веры» пользователи выражали мнение о ненужности данной традиции. Некоторые считают, что верующие приходят на кладбище в первую очередь для молитвы, при этом фотография на могиле перебивает этот настрой и побуждает к воспоминаниям.

Агентство «Кулик» утверждает, что РПЦ считают не верной практикой наносить на могилы изображения человека, так как в русском православии не было традиции оставлять изображения усопшего на надгробном камне.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопрос о том, скажется ли на спасении души употребление масленичных блинов. По его словам, исполнение традиций праздника, в числе которых есть и прием в пищу блинов, не окажет никакого влияния на спасение души.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США в резолюции ООН не обвинили Россию в начале конфликта на Украине. О чем говорится в нейтральном документе с поправкой Москвы?

      Подполье обвинило украинские спецслужбы в подборе эскортниц для иностранных наемников

      В Курске школьников стали часами держать в коридорах и подвалах из-за ракетной тревоги

      В США заявили о неудобном положении Украины из-за переговоров

      В двух российских аэропортах ввели временные ограничения

      Жительница курского села заявила о стрельбе ВСУ по домам с мирными людьми

      В России рассказали о цели давления Трампа на Зеленского

      В ЕС заявили о зависимости от поставок китайских беспилотников

      В РПЦ поставили точку в споре вокруг одной религиозной традиции россиян

      Сроки проведения саммита Путина и Трампа оценили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше