В РПЦ поставили точку в споре вокруг одной религиозной традиции россиян

Представитель РПЦ Кипшидзе: Фото на надгробьях религиозных россиян не запрещены

Размещение фотографий на надгробьях религиозных россиян, о чем ведутся дискуссии, не запрещено. Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе поставил точку в этом споре. Вместе с тем, рассказал он в интервью «Ленте.ру», фотографии на являются главным, о чем должны думать православные люди.

«Практика размещения на надгробьях фотографий является сравнительно новой с точки зрения церковной истории. Изображения покойных помогают их родным хранить о них визуальную память, что, конечно, важно. Вместе с тем, на надгробьях клириков фотографий, как правило, не устанавливают», — пояснил представитель РПЦ.

Он пояснил, что первичной у верующих должна быть не визуальная, а молитвенная память об усопших. Кипшидзе отметил, что для этого можно регулярно молиться как и дома, так и поминать родных в церкви.

«Церковь устанавливает для этого особые дни, например в эту субботу Вселенская родительская суббота, день молитвы об усопших. Не будем забывать, что у Бога все живы», — заключил он.

Вопрос об уместности размещения снимков усопших на надгробьях поднимался неоднократно. Так, на портале «Азбука веры» пользователи выражали мнение о ненужности данной традиции. Некоторые считают, что верующие приходят на кладбище в первую очередь для молитвы, при этом фотография на могиле перебивает этот настрой и побуждает к воспоминаниям.

Агентство «Кулик» утверждает, что РПЦ считают не верной практикой наносить на могилы изображения человека, так как в русском православии не было традиции оставлять изображения усопшего на надгробном камне.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл ответил на вопрос о том, скажется ли на спасении души употребление масленичных блинов. По его словам, исполнение традиций праздника, в числе которых есть и прием в пищу блинов, не окажет никакого влияния на спасение души.