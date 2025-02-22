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19:51, 22 февраля 2025Мир

В способности Британии отправить на Украину миротворцев усомнились

UK Defence Journal: Британия не способна отправить миротворцев на Украину
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Hazir Reka / Reuters

Британия вряд ли отправит своих миротворцев на Украину. В способностях Соединенного королевства усомнились в издании UK Defence Journal.

Авторы материала заметили, что у страны просто нет средств для того, чтобы обеспечить достаточное число войск, боеприпасов и оружия, если вдруг возникнет необходимость реального сдерживания.

«Годы сокращения расходов лишили британские вооруженные силы возможности вести войну против равного по силе противника в течение длительного времени. Численность войск сократилась со 100 тысяч обученных военнослужащих в 2000 году до примерно 70 тысяч сегодня», — уточнили в издании.

Также был подчеркнуто, что у современного Лондона просто нет нужных производственных мощностей для отправки миротворцев в другую страну.

Ранее финские добровольцы заявили о готовности отправиться на Украину. Представители Союза резервистов заметили, что многие из них подписали обязательство об участии в «кризисных операциях».

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