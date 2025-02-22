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01:48, 22 февраля 2025Мир

В США впервые за много лет проведут казнь заключенного одним методом

Власти США впервые за 15 лет казнят заключенного методом расстрела
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Koza / Unsplash

В США впервые за 15 лет проведут казнь методом расстрела. Данный способ казни выбрал сам заключенный, 67-летний Брэд Сигмон из штата Южная Каролина, пишет CBS News.

Казнь Сигмона запланирована на 7 марта 2025 года. Отмечается, что заключенный не выбрал электрический стул, поскольку тот «сожжет и сготовит его заживо».

Американец получил приговор за то, что до смерти забил битой родителей своей бывшей девушки, после чего похитил ее, однако ей удалось сбежать.

Ранее в американском штате Аризона мужчина, приговоренный к высшей мере наказания, попросил казнить его поскорее. Власти штата не раз переносили дату казни, объясняя это необходимостью проверки препаратов для летальных инъекций — основного способа казни в Аризоне. Ганчес устал ждать и направил в Верховный суд штата рукописное прошение с призывом поторопиться.

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