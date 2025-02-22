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10:39, 22 февраля 2025Мир

В Турции заявили о предстоящих визитах в страну Лаврова и Матвиенко

A Haber: Лавров и Матвиенко в феврале прилетят в Анкару
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Orhan Cam / Shutterstock / Fotodom  

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в феврале прилетят в Турцию. Об этом заявил турецкий телеканал A Haber, ссылаясь на источники.

По данным канала, Лавров посетит Анкару 23-24 февраля. Матвиенко же, как уточнили на телеканале, прибудет в страну 26-27 февраля.

Уточняется, что главным пунктом повестки дня визита Лаврова в Турцию станет ситуация на Украине. При этом, как указали в A Haber, пока не известно, будет ли турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган лично встречаться с главой российского МИД.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел трехчасовые переговоры с Эрдоганом. По его словам, вместе с главой Турции они обсудили глобальные процессы, включая гарантии безопасности для Украины и взаимодействие стран в вопросах экономики, образования и обмена пленных.

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