Возвращение Певцова в «Ленком» объяснили

Худрук Панков объяснил возвращение Певцова в «Ленком» желанием забыть конфликты

Решение вернуть Дмитрия Певцова в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» вызвано желанием забыть все конфликты и принято после разговора с ним. Об этом заявил художественный руководитель театра Владимир Панков в беседе с АГН «Москва».

«Мы прекрасно встретились, прекрасно поговорили», — поделился Панков. Они договорились, что актер вернется в театр и возобновит участие в спектаклях «Юнона и Авось». Также в театр вернется Александра Захарова, она будет играть в «Вишневом саде».

Атмосфера должна вернуться в дом, добавил Панков. Вместо выяснения отношений нужно идти вперед и создавать новый «Ленком», не забывая при этом о старом, подчеркнул он.

В четверг, 20 февраля, актер проинформировал о своем возвращении в «Ленком». В труппе этого театра он служил тридцать лет, а ушел в начале 2025 года, после того как его портрет убрали из фойе театра. В пресс-службе «Ленкома» такие действия объясняли негативными и неэтичными заявлениями, которые делал Певцов. При этом президент театра Марк Варшавер не исключал, что актер может вернуться к выступлениям, если новое руководство одобрит это.