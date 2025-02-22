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19:25, 22 февраля 2025Бывший СССР

В Британии предсказали освобождение Донбасса Россией до конца года

Историк Титов: Россия займет весь Донбасс до конца 2025 года
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При нынешних темпах развития ситуации на фронте российская армия может освободить весь Донбасс до конца 2025 года. Об этом в колонке для издания The Conversation заявил историк Александр Титов.

По словам преподавателя современной европейской истории в Университете Квинс в Белфасте, перед третьей годовщиной боевых действий между Россией и Украиной конфликт принял неожиданный оборот. Титов заметил, что Европа в панике, а США резко отказываются поддерживать Киев, хотя ранее обещали «помогать столько, сколько потребуется».

Специалист полагает, что при нынешних темпах России может занять всю территорию Донбасса до конца года. По мнению Титова, без этого боевые действия на Украине вряд ли завершатся и нет никаких гарантий, что переговоры между США и Россией в ближайшее время приведут к миру.

По словам историка, сложно предположить, что Украина будет в более сильной позиции в будущем. Он отметил, что пик уверенности на Украине прошел два года назад, когда президент Владимир Зеленский называл 2023-й «годом победы». Титов подытожил, что в каждом последующем году позиции Киева ослаблялись.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на украинских законодателей и экспертов заявила, что будущее Украины будет зависеть от отношений Зеленского и Трампа. Опрошенные медиа специалисты полагают, что завоевать отношение президента США будет сложно, но не невозможно.

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