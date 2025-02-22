Будущее Украины назвали зависящим от отношений Зеленского с Трампом

WP: На Украине заявили, что будущее страны зависит от отношений Киева с Трампом

Будущее Украины зависит от отношений главы республики Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявила газета The Washington Post (WP), ссылаясь на украинских законодателей и экспертов.

Как отметили в издании, Зеленский, судя по всему, в данный момент пребывает в личной ссоре с Трампом. «Как считают аналитики и украинские законодатели, будущее Украины будет обусловлено тем, сможет ли Зеленский восстановить отношения с самым мощным союзником его страны», — говорится в материале.

Газета привела комментарий, в частности, главы комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александра Мережко. Он выразил уверенность в том, что Киеву необходимо быть мудрее и не конфликтовать с Трампом. «Нам нужно завоевать доверие и уважение Трампа, и сейчас это невероятно сложно, но не невозможно», — счел Мережко.

Как сообщалось ранее, экс-замглавы МИД Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в беседе с WP назвала ошибку Зеленского в общении с Трампом. Зеркаль сочла, что украинскому лидеру стоило подписать соглашение о ресурсах, а не «набрасываться» на американского коллегу.

