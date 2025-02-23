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21:02, 23 февраля 2025Путешествия

Более десятка летевших в Сочи самолетов вынужденно ушли на запасные аэродромы

Из-за погоды 11 летевших в Сочи самолетов ушли на запасные аэродромы
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Галахов / Коммерсантъ

Решения об уходе на запасные аэродромы приняли экипажи 11 самолетов, летевших в Сочи. Причиной стала непогода в городе-курорте, сообщает Telegram-канал Международного аэропорта Сочи.

Воздушные судна направились в аэродромы в Минеральных Водах, Грозном и Владикавказе. Согласно прогнозам, в Сочи и федеральной территории Сириус 23 и 24 февраля ожидаются неблагоприятные метеоусловия и усиление ветра до 18 метров в секунду.

В пресс-службе отметили, что аэропорт Сочи работает по фактической погода, обслуживание пассажиров и авиакомпаний продолжается. Вылеты уже приземлившихся самолетов проходят планово, однако вылет обратных рейсов на судах, которые находятся на запасных аэродромах, будет задержан.

Ранее сообщалось, что самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший на Кубу из Москвы, сменил курс и экстренно приземлился Санкт-Петербурге. Решение экипажа связано с поломкой.

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