Летевший на Кубу самолет аварийно сел в российском регионе. Пассажиры слышали необычный звук со стороны двигателя. Что известно?

Летевший на Кубу самолет авиакомпании Nordwind аварийно сел в Санкт-Петербурге

Летевший из Москвы на Кубу самолет авиакомпании Nordwind аварийно сел в Санкт-Петербурге. Об этом стало известно днем 23 февраля.

Лайнер выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево на остров Кайо-Коко. Сменить курс Boeing 777 был вынужден из-за поломки, о которой экипаж сообщил во время полета над Норвежским морем.

Пассажиры рассказали о пятичасовом полете на одном двигателе

По словам пассажиров, во время взлета они услышали необычный звук в двигателе, а через три часа у Boeing 777 перестал работать один силовой агрегат, но периодически запускался. Очевидцы также отметили, что самолет летел около пяти часов на одном двигателе.

Один из пассажиров Сергей Федин рассказал, что двигатель самолета едва дымился, но людей это не испугало. Его слова передает Telegram-канал «78. Новости». «Это был самый долгий перелет Москва — Петербург. О том, что самолет вынужден сесть в Пулково, нам объявили за полтора часа до приземления», — сказал он.

Прокуратура взяла ситуацию под контроль

Самолет прибыл в Пулково в 14:45. На борту было 424 пассажира, в том числе 25 детей, уточнили в ведомстве. Они благополучно покинули самолет и сейчас находятся в терминале аэропорта.

В пресс-службе перевозчика добавили, что людям предоставят напитки и питание. Пассажиров отправят по месту назначения резервным бортом.

Предварительно, около 22:00 туристы вылетят на Кубу.