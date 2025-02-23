Стали известны подробности об аварийной посадке самолета в Петербурге

Прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварийной посадкой самолета Nordwind

Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварийной посадкой самолета Nordwind в Санкт-Петербурге. Подробности об инциденте ведомство раскрыло в Telegram-канале.

Стало известно, что на борту летевшего на Кубу российского Boeing 777 было 424 пассажира, в том числе 25 детей. Они благополучно покинули самолет и сейчас находятся в терминале аэропорта Пулково.

В пресс-службе перевозчика добавили, что людям предоставят напитки и питание. Пассажиров отправят по месту назначения резервным бортом.

Самолет должен был выполнить рейс из Москвы на кубинский остров Кайо-Коко 23 февраля, однако из-за подозрения на техническую неисправность сел в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, у лайнера отказал двигатель.