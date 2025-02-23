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14:40, 23 февраля 2025Путешествия

Летевший на Кубу самолет с россиянами на борту приготовился к экстренной посадке

Лайнер Nordwind из Москвы на Кубу приготовился к экстренной посадке в Петербурге
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: G_O_S / Shutterstock / Fotodom

Самолет российской авиакомпании Nordwind, летевший на Кубу из Москвы, сменил курс и приготовился к экстренной посадке в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным источника, Boeing 777 с пассажирами на борту выполнял рейс из столичного аэропорта Шереметьево на остров Кайо-Коко. Над Норвежским морем экипаж лайнера сообщил о поломке. По предварительным данным, произошел отказ одного из двигателей.

В результате самолет направили в Санкт-Петербург. «Службы аэропорта готовы к встрече воздушного судна. Посадка запланирована на 14:40», — сообщили в пресс-службе авиагавани Пулково изданию «Комсомольская правда».

Ранее другой самолет Nordwind, летевший из Сочи в Томск, экстренно сменил курс и сел в Оренбурге. Причиной стал пассажир, который почувствовал себя плохо на борту.

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