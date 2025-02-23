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16:27, 23 февраля 2025Путешествия

Пассажиры рассказали о состоянии самолета Nordwind перед посадкой

Пассажиры рассказали, что самолет Nordwind пять часов летел на одном двигателе
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал SHOT

Самолет компании Nordwind, экстренно севший в Пулково, около пяти часов летел с одним работающим двигателем. О состоянии Boeing 777 рассказали пассажиры, передает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, во время взлета они услышали необычный звук в двигателе, а через три часа у Boeing 777 перестал работать один силовой агрегат. Во время полета двигатель периодически запускался.

Также пассажиры рассказали, что о развороте самолета им сообщили за полтора часа до посадки в Санкт-Петербурге.

Самолет, на котором находилось 424 пассажира, в том числе 25 детей, экстренно приземлился в Пулково в 14:45. Предварительно, около 22:00 туристы вылетят на Кубу.

Ранее стало известно, что московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с аварийной посадкой самолета Nordwind в Санкт-Петербурге. В пресс-службе перевозчика отметили, что пассажирам предоставят питание и напитки. Их отправят к месту назначения резервным самолетом.

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