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14:52, 23 февраля 2025Мир

Будущее отношений России и Германии оценили

Политолог Шпетле: Отношения России и Германии ухудшатся при победе Мерца
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Отношения России и Германии могут еще больше ухудшиться, если на досрочных выборах в Бундестаг победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем. Об этом рассказал венгерский политолог Георг Шпетле в интервью РИА Новости.

«Он [Фридрих Мерц] настроен слишком проукраински, он лично дважды обещал Зеленскому, что передаст ему дальнобойные ракеты Taurus, которыми украинцы будут бить по российским городам...» — оценил он будущую политику ФРГ.

При этом, по словам политолога, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС является экономистом, который мог бы сделать многое для развития немецкой экономики и российско-германских экономических связей. Однако на данный момент более выгодным для России было бы сохранение Олафа Шольца на посту главы правительства, но рейтинги его партии это практически исключают.

Досрочные выборы в Бундестаг проходят в Германии сегодня, в них принимают участие 29 партий. По последним опросам, за блок ХДС/ХСС были готовы проголосовать около 30 процентов избирателей, тогда как за правящую Социал-демократическую партию Германии — лишь 15 процентов.

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