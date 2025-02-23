Посол Яковенко: НАТО становится средством сдерживания США

НАТО становится средством сдерживания США из-за противоречий Европейского союза (ЕС) и Вашингтона. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, элиты европейских государств «борются за свое выживание» и в связи с этим сделали президента Украины Владимира Зеленского своим союзником. Яковенко отметил, что они намерены сорвать нормализацию отношений России и США и делают ставку на продолжение украинского конфликта.

«При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой», — подчеркнул бывший посол России в Великобритании.

Ранее глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж предрек Европе политическую революцию, сравнимую с американской.