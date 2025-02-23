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11:11, 23 февраля 2025Мир

Бывший посол России в Британии назвал НАТО средством сдерживания США

Посол Яковенко: НАТО становится средством сдерживания США
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

НАТО становится средством сдерживания США из-за противоречий Европейского союза (ЕС) и Вашингтона. Об этом заявил заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко, передает РИА Новости.

По словам дипломата, элиты европейских государств «борются за свое выживание» и в связи с этим сделали президента Украины Владимира Зеленского своим союзником. Яковенко отметил, что они намерены сорвать нормализацию отношений России и США и делают ставку на продолжение украинского конфликта.

«При этом НАТО становится средством сдерживания самой Америки, решительно распрощавшейся с либеральной повесткой», — подчеркнул бывший посол России в Великобритании.

Ранее глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж предрек Европе политическую революцию, сравнимую с американской.

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