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16:39, 22 февраля 2025Мир

В Британии предрекли революцию в Европе

Глава британской Reform UK Фараж предрек Европе политическую революцию
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
Найджел Фараж

Найджел Фараж. Фото: Isabel Infantes / Reuters

Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж предрек Европе политическую революцию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции и отметил, что ему понравилось каждое слово.

«Однако он говорил с публикой, представляющей собой политический класс Европы, который находится на пути на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется и по остальной части Европы. Так что Джей-Ди Вэнс на самом деле выступал в Мюнхене, опережая свое время», — сказал Фараж.

Ранее предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине. Так он прокомментировал публикацию с выступлением американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который рассказывал о телефонном разговоре с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном в 2021 году.

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