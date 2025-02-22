В Британии предрекли революцию в Европе

Глава британской Reform UK Фараж предрек Европе политическую революцию

Глава британской правопопулистской партии Reform UK Найджел Фараж предрек Европе политическую революцию. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Он похвалил речь вице-президента США Джей-Ди Вэнса на Мюнхенской конференции и отметил, что ему понравилось каждое слово.

«Однако он говорил с публикой, представляющей собой политический класс Европы, который находится на пути на выход. Политическая революция пронеслась по Америке, и она также пронесется и по остальной части Европы. Так что Джей-Ди Вэнс на самом деле выступал в Мюнхене, опережая свое время», — сказал Фараж.

Ранее предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине. Так он прокомментировал публикацию с выступлением американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который рассказывал о телефонном разговоре с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном в 2021 году.