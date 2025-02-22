Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:16, 22 февраля 2025Россия

Маск высказался о предотвращении Вашингтоном конфликта на Украине

Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию с выступлением американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который рассказывал о телефонном разговоре с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном в 2021 году.

Сакс отмечал, что он убеждал Салливана в том, что, в случае публичного заявления США о нерасширении НАТО на территорию Украины, конфликта можно будет избежать. Однако бывший советник заявил, что не может публично сказать об этом.

«Вот именно», — согласился Маск в комментариях под публикацией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Илона Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег. Отмечается, что Маск репостнул к себе в аккаунт новость от января 2024 года о коррупционном скандале на Украине, в ходе которого чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В офисе Зеленского высказались о соглашении с США по полезным ископаемым

      Переспавшая с 1000 мужчинами порномодель высказалась о будущем своего ребенка

      Маск еще раз обвинил Зеленского в убийстве американского журналиста Лиры

      Мошенники придумали схему обмана с возвращением Visa и Mastercard

      На Западе Трампу напомнили о поддержке Зеленским его соперницы

      Маск высказался о предотвращении Вашингтоном конфликта на Украине

      В России назвали отключение Starlink черной меткой Зеленскому

      Советника губернатора Ростовской области арестовали на два месяца

      Кабаева отреагировала на смену тренера сборной России по художественной гимнастике

      У москвича конфисковали пуму Геркулеса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше