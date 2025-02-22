Маск высказался о предотвращении Вашингтоном конфликта на Украине

Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине

Предприниматель Илон Маск согласился с тем, что США могли не допустить конфликт на Украине. Об этом он написал в соцсети X.

Так он прокомментировал публикацию с выступлением американского экономиста и профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса, который рассказывал о телефонном разговоре с экс-советником по национальной безопасности президента США Джейком Салливаном в 2021 году.

Сакс отмечал, что он убеждал Салливана в том, что, в случае публичного заявления США о нерасширении НАТО на территорию Украины, конфликта можно будет избежать. Однако бывший советник заявил, что не может публично сказать об этом.

«Вот именно», — согласился Маск в комментариях под публикацией.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал Илона Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег. Отмечается, что Маск репостнул к себе в аккаунт новость от января 2024 года о коррупционном скандале на Украине, в ходе которого чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов.