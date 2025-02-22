Медведев согласился со словами Маска о хищениях Киевом денег

Медведев поддержал Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев поддержал американского бизнесмена Илона Маска, заявившего о масштабных хищениях Киевом денег. Комментарий на эту тему он разместил в соцсети X.

Маск репостнул к себе в аккаунт новость от января 2024 года о коррупционном скандале на Украине, в ходе которого чиновников и бизнесменов заподозрили в хищении 40 миллионов долларов в процессе закупок для Вооруженных сил страны (ВСУ).

«Это верхушка айсберга», — прокомментировал Маск. Медведев ответил на его публикацию словом «точно».

Ранее сообщалось, что Маск объяснил смену позиции по конфликту на Украине. По мнению предпринимателя, Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашел Киев.

Перед этим бизнесмен также выразил уверенность в том, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что проиграет на выборах президента.