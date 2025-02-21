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05:18, 21 февраля 2025Мир

Маск рассказал о политическом поражении Зеленского

Маск: Зеленский знает, что проиграет с разгромным счетом на выборах президента
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что проиграет на выборах президента с разгромным счетом. Несмотря на то, что захватил контроль над всеми СМИ в стране, поэтому он и отменил выборы, рассказал бизнесмен в соцсети X.

«На самом деле его презирает народ Украины, поэтому он отказался проводить выборы. Я бросаю вызов Зеленскому провести выборы и опровергнуть это. Но он этого не сделает», — отметил Маск.

По его словам, президент США Дональд Трамп прав, игнорируя Зеленского. Штаты стремятся к миру, «независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества», добавил бизнесмен.

Накануне Илон Маск заявил, что Владимир Зеленский должен провести выборы в республике, поскольку в противном случае он является диктатором. По мнению предпринимателя, украинский политик не может заявлять, что представляет волю своего народа.

До этого Дональд Трамп в соцсетях написал, что Владимир Зеленский является диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране.

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