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22:16, 21 февраля 2025Мир

Маск объяснил смену позиции по Украине

Маск: Украина зашла слишком далеко
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Benoit Tessier / Reuters

Россия зашла слишком далеко, когда начала спецоперацию, но сейчас слишком далеко зашла Украина, заявил в соцсети X бизнесмен Илон Маск, объясняя смену своей позиции по конфликту.

«Бесконечные смерти в окопах — это неправильно, и у тех, кто продолжает это делать, нет ни эмпатии, ни мозгов», — подчеркнул он.

Ранее Маск заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский знает, что проиграет на выборах президента с разгромным счетом. По этой причине он и отменил выборы, рассказал бизнесмен. По его словам, президент США Дональд Трамп прав, игнорируя Зеленского. Штаты стремятся к миру, «независимому от отвратительной, огромной машины взяточничества», добавил предприниматель.

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