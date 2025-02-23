Десятки тысяч человек собрались на похороны лидера «Хезболлы»

Тысячи человек прибыли на стадион в Бейруте для участия в похоронах Насраллы

Сторонники шиитской организации «Хезболла» прибыли на стадион на южной окраине Бейрута, где состоится церемония прощания с бывшим лидером движения Хасаном Насраллой, который в сентябре 2024 года не спасся в результате израильского удара. Об этом сообщает Associated Press.

В районе предприняты повышенные меры безопасности, перекрыты основные дороги, военные и полиция приведены в состояние повышенной готовности. Ожидается, что на похороны прибудут глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Хезболла» призывает как можно большее число сторонников прийти на похороны, что, «по-видимому, является попыткой показать, что группировка остается могущественной после того, как понесла серьезные потери» после войны с Израилем, отмечает AP. Движение также говорило, что церемонию посетят 800 известных лиц из 65 стран.

Для ликвидации Хасана Насраллы Армия обороны Израиля сбросила на Ливан свыше 80 бомб. Авиация уничтожила как минимум четыре многоквартирных дома высотой в семь этажей. В ходе атак движение «Хезболла» лишилось и ряда других высокопоставленных руководителей — среди них и высокопоставленный командир ливанского сопротивления Хашем Сафиеддин.

Эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов выразил мнение, что шиитская группировка «Хезболла» осталась боеспособной после уничтожения руководства.