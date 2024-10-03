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11:45, 3 октября 2024Мир

Боеспособность «Хезболлы» после ликвидации руководства оценили

Востоковед Тарасов: «Хезболла» осталась боеспособна после ликвидации руководства

Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters

Радикальная шиитская группировка «Хезболла» осталась боеспособной после уничтожения руководства, считает политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов. Своей оценкой он поделился в беседе с «Лентой.ру».

«После уничтожения руководства "Хезболлы" в Бейруте израильские и западные эксперты писали, что движение ослаблено, что оно потеряло боеспособность и прочее, но вчерашние боевые столкновения показали, что "Хезболла" боеспособна и, в общем-то, выигрывает наземные сражения. Значит, у израильской армии прогулки, как по Газе, не получается. Конечно, израильская армия сильнее, они могут оккупировать Ливан в очередной раз, но они несут большие потери. Готовы ли они к этим потерям?» — сказал востоковед.

Генеральный секретарь ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насралла был ликвидирован в ходе израильского удара по Бейруту 28 сентября. Он возглавлял движение с 1992 года. При авиаударе не стало и дочери Насраллы Зайнаб, которая открыто демонстрировала свою приверженность движению и его целям.

Сообщалось также о ликвидации командующего южным фронтом группировки Али Карки и других командиров движения.

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      Екатерина Смирная
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