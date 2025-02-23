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20:52, 23 февраля 2025Экономика

Домофоны в России начали желать мужчинам «нашаманить женщину»

Умные домофоны в российских городах начали желать мужчинам найти женщину
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Умные домофоны компании «Цифрал-Сервис» начали поздравлять мужчин из российских городов с Днем защитника Отечества и желать найти женщину. Об этом стало известно изданию «Подъем».

В честь праздника с 21 февраля при входе или выходе из подъездов с домофонами компании включается запись женского голоса. Домофон произносит фразу: «Дорогие мужчины, с праздником! Мы вами гордимся! Нашаманьте сегодня себе женщину и крепко ее любите».

Идея с поздравлением принадлежит филиалу компании в Санкт-Петербурге. В компании рассказали, что текст поздравления понравился не всем пользователям: поступило несколько звонков от недовольных.

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