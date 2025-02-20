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16:52, 20 февраля 2025Экономика

В России появился первый трусомат

В Томске появился первый в России вендинговый аппарат с мужскими трусами
Александра Качан (Редактор)

Фото: NewJadsada / Shutterstock / Fotodom  

В Томске появился вендинговый аппарат с мужскими трусами. Производители продукции утверждают, что такой автомат — первый в России, передает «Подъем».

Аппарат установили в гастрохолле «Лампочка». Владелец представленного бренда Тимофей Юрченко отметил, что мужское нижнее белье активно покупают на подарок, поэтому компания решила попробовать новый формат. Он добавил, что первые покупки уже есть.

Компания также планирует установить «трусоматы» в аэропорту и торговом центре. Аппараты появятся в новых локациях через пару месяцев, когда установку согласуют.

Ранее в городе Артеме Приморского края на проезжей части установили унитаз, чтобы закрыть люк без крышки. Инициативу проявили местные жители, недовольные бездействием администрации.

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