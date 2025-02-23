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03:15, 23 февраля 2025Интернет и СМИ

Две категории россиян предупредили о повышенном риске кражи денег со счетов

Юрист Козинец: Вклады пожилых россиян в банках наиболее уязвимы для мошенников
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Centre for Ageing Better / Unsplash

Мошенники используют все более хитрые схемы для кражи денег с банковских счетов россиян, предупредил доцент департамента права ИЭУиП ГАОУ ВО МГПУ Никита Козинец. В разговоре с агентством «Прайм» он назвал две группы граждан, относящиеся к категории особого риска.

По словам эксперта, злоумышленники часто применяют вирусы с функцией удаленного доступа, с помощью которых перехватывают информацию жертв. Отмечается, что мошенники могут не только похитить денежные средства со счета, но и досрочно расторгнуть договор банковского вклада от имени клиента, тем самым лишив его накоплений и процентов.

«Наиболее уязвимыми категориями граждан являются пожилые люди, которые не всегда могут своевременно распознать мошеннические схемы, а также пользователи, недостаточно внимательно относящиеся к безопасности своих устройств», — рассказал Козинец. Он призвал не делиться личными сведениями с третьими лицами, пользоваться надежными паролями, а также не устанавливать приложения из непроверенных источников.

Ранее в МВД предупредили россиян о схеме обмана, которую придумали мошенники. Сообщалось, что злоумышленники начали похищать пароли от аккаунтов под предлогом смены кода от домофона.

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