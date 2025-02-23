Франция и Великобритания захотели отправить на Украину до 30 тысяч миротворцев

WSJ: Лондон и Париж планируют разместить на Украине до 30 тысяч миротворцев

Великобритания и Франция планируют отправить десятки тысяч миротворцев на Украину. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

«Великобритания и Франция разрабатывают план по размещению до 30 000 европейских миротворцев на Украине, если Москва и Киев достигнут соглашения о прекращении огня», — говорится в публикации.

Уточняется, что предложение Лондона и Парижа о размещении на Украине миротворцев будет зависеть от того, согласится ли в таком случае президент США Дональд Трамп на ограниченную военную роль Вашингтона.

Ранее о желании Франции и Великобритании отправить на Украину миротворческий контингент сообщало издание Financial Times (FT). Отмечалось, что по данному плану основную роль в обеспечении прекращения огня должна будет играть авиация.