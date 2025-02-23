Geely отказал россиянину в замене окна на новом авто за два миллиона

Geely отказал ростовчанину в замене треснувшего стекла по гарантии

Geely отказал в замене окна по гарантии россиянину, у которого треснуло заднее стекло на новом авто стоимостью два миллиона рублей. Об этом пишет Mash в Telegram.

По словам дилера, окно, вероятно, просто разбили, поэтому для замены ростовчанину посоветовали обратиться к страховщику. Geely при этом не предоставил письмо с причиной отказа и результатом диагностики. Владелец автомобиля сообщил, что никакой пятидневной экспертизы не было, как и «внешнего воздействия».

Теперь автовладелец вынужден за свой счет снимать отапливаемое машиноместо, потому что окна так и нет. Ожидание замены может затянуться минимум на месяц. Сейчас водитель планирует обратиться в суд.

Ранее сообщалось, что в январе в России продали 17 577 подержанных китайских легковушек. Список самых популярных возглавила Chery, которую купили в количестве 3,9 тысячи штук (плюс 64,5 процента). За ней идут Geely и Haval с показателями 3,4 (плюс 84,8 процента) и 2,5 (плюс 137,5 процента) тысячи штук соответственно.